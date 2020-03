Gravina: “Non possiamo escludere sospensione del campionato”

Inter, il presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio Gabriele Gravina ha voluto dare tutte le spiegazioni possibili sul futuro del campionato italiano su cui pende la spada di Damocle di una possibile sospensione

INTER GRAVINA DICHIARAZIONI/ Il campionato italiano prova a ricominciare, recuperando le sei partite che non sono state disputate la scorsa settimana a causa dell’emergenza coronavirus. La spada di Damocle che pende però sul proseguimento del torneo non si è ancora spostata e anzi, si sta ancora discutendo sulla possibilità di interrompere il regolare svolgimento della competizione, qualora uno o più calciatori dovesse contrarre il Covid-19. Probabilmente scene di esultanza collettiva dopo una rete o una vittoria, saranno solo ricordi, si spera per il minor tempo possibile, ma almeno come si dice ‘The show must go on”, così come la vita di tutti i giorni, con le dovute precauzioni.

In merito a questa situazione il presidente della Figc Gabriele Gravina, ha dato tutte le spiegazioni ai microfoni della televisione di stato. Queste le sue parole: “”Dobbiamo essere realisti. In caso di Coronavirus per un calciatore di Serie A, adotteremo tutti i provvedimenti necessari per garantire prima la tutela degli atleti e poi capire cosa si può fare e che impatto avrebbe sull’attività sportiva. Non possiamo escludere sospensione del campionato. Non possiamo escludere nulla, ma nemmeno azzardare ipotesi che non riusciamo ancora a prevedere”.