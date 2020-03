Juventus-Inter, nota UFFICIALE Codacons | Parte la denuncia!

Le ultime news Inter e news Juventus si concentrano sul derby d’Italia in programma domani sera. Ma intanto la Codacons sporge denuncia.

Sale l’attesa per il derby d’Italia tra Juventus e Inter. Rinviata la settimana scorsa a causa dell’emergenza coronavirus, la super sfida andrà in scena domani sera all’Allianz Stadium’ comunque a porte chiuse. Una scelta obbligata che ha portato a chiedere la trasmissione in chiaro in tv della partita. Su ‘Rai 1’ il presidente della Figc Gabriele Gravina ha spiegato perché si è deciso di non intraprendere questa strada: “La Lega di Serie A era contraria a causa di due vincoli. Il primo normativo, l’altro legato ad obblighi contrattuali già assunti. La proposta del ministro Spadafora, in questo momento delicato, avrebbe dato più distensione a livello sociale e ne avremmo avuto bisogno…”.

Una decisione che ha portato ad una forte presa di posizione da parte della Codacons. L’associazione che tutela i diritti di utenti e consumatori ha emesso una nota ufficiale sul tema: “Denunceremo la Lega di Serie A per non aver dato disponibilità a far vedere in chiaro le partite della 26esima giornata tra cui Juventus-Inter. La Lega non aveva vincoli per questa decisione, è un danno a milioni di italiani e potrebbe essere la configurazione per degli illeciti”.

