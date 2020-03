Da Vecino e Lautaro a Cuadrado e Cristiano Ronaldo, ecco le formazioni ufficiali del derby d’Italia Juventus-Inter valevole per la 26esima giornata di Serie A



Sono ufficiali le formazioni di Juventus-Inter, recupero della 26esima giornata di Serie A di scena a porte chiuse fra circa un’ora all”Allianz Stadium di Torino. Conte fa fuori Godin preferendogli Bastoni. In panchina, come previsto, Christian Eriksen a vantaggio di Vecino. Candreva e Young sugli esterni, davanti ovviamente Lukaku e Lautaro. Tra i pali c’è il ritorno di Handanovic dopo oltre un mese. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Anche sulla sponda bianconera doppia esclusione eccellente: Pjanic e Dybala, rimpiazzati rispettivamente da Bentancur e Gonzalo Higuain, decisivo all’andata.

Formazioni Ufficiali Juventus-Inter

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Chiellini, Danilo, Rugani, De Sciglio, Khedira, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Dybala. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young; Lukaku, Lautaro. A disp.: Padelli, Berni, Ranocchia, Godin, D’Ambrosio, Asamoah, Biraghi, Gagliardini, Borja Valero, Eriksen, Sanchez, Esposito. All.: Conte.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata

