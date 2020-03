Calciomercato Inter, Joao Mario torna e riparte | Futuro in Spagna

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Joao Mario e il suo possibile futuro nella Liga. Ecco tutti i dettagli

Difficilmente Joao Mario vestirà la maglia della Lokomotiv Mosca anche nella prossima stagione. Stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da ‘todofichajes.com’, il club russo non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto – fissato a 18 milioni di euro – sul cartellino del centrocampista portoghese, il cui rendimento è sensibilmente calato dopo un ottimo inizio. Il classe ’93 di Oporto è destinato quindi a far ritorno all’Inter, che in tal caso sarà costretta a trovargli una nuova sistemazione. Per il portale spagnolo possibile futuro in Spagna per l’ex Sporting, dato che sulle sue tracce c’è il Real Betis. Beppe Marotta proverà a cederlo a titolo definitivo, ma non è escluso un altro prestito con annessa opzione d’acquisto. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

