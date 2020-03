Calciomercato Inter, obiettivo Aubameyang | Triplo ostacolo

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Aubameyang che è il prescelto dei nerazzurri per rimpiazzare Lautaro. Ma il gabonese è obiettivo tutt’altro che semplice

L’Inter avrebbe scelto Aubameyang, anche se negli ultimi giorni è stato lanciato addirittura il nome di Kane, come sostituto di Lautaro Martinez. Come noto per l’attaccante argentino è in forte pressing il Barcellona: i blaugrana hanno avviato una trattativa con il club nerazzurro e sono da tempo in contatto con l’entourage del classe ’97 di Bahia Bianca ben disposto ovviamente a far trasferire il suo assistito in Spagna, alla corte di Leo Messi. Beppe Marotta vorrebbe la cifra della clausola, ovvero 111 milioni di euro, ma potrebbe dire sì a meno con l’inserimento però nell’operazione di un paio di contropartite tecniche. Una di queste potrebbe essere Arturo Vidal.

Calciomercato Inter, Lautaro via: ma per Aubameyang ci sono tre grandi ostacoli

L’Ad nerazzurro è intanto già al lavoro per Aubameyang. Stando alle informazioni raccolte e riportate in esclusiva da Interlive.it lo scorso 26 febbraio, sta provando a collocare nell’affare con l’Arsenal il cartellino di Ivan Perisic che difficilmente verrà riscattato dal Bayern Monaco. Convincere i ‘Gunners’ con questa mossa non sarà semplice, anche se va detto che il club londinese sarà pressoché obbligato a cedere il gabonese in estate data l’impossibilità per ora di rinnovargli il contratto attualmente in scadenza nel giugno 2021. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

I maggiori ostacoli per l’Inter nella corsa ad Aubameyang, 31 anni il prossimo 18 giugno, sono tre: il suo ingaggio da 11 milioni di euro, ne avrebbe chiesti 17 all’Arsenal per prolungare il contratto, il Barcellona e – new entry segnalata da ‘todofichajes’ – il Chelsea.

