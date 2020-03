L’annuncio in conferenza: ”Matic ha scelto, rimarrà con noi”

Niente Inter per Nemanja Matic. Il giocatore rimarrà al Manchester United come annunciato da Ole Gunnar Solskjaer in conferenza stampa: “Abbiamo raggiunto un accordo con lui per rimanere qui anche nella prossima stagione, dunque giocherà ancora con noi” ha detto. Il classe ’88 era in scadenza a giugno e poteva rappresentare una buona occasione per i club italiani a parametro zero.

