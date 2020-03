Obiettivo Malen: spunta anche il bomber del Psv per l’attacco

In casa nerazzurra si pensa al mercato dopo la sconfitta contro la Juventus. Se arrivare ad Aubameyang è complicato, si vagliano altre piste per ottenere i rinforzi necessari per la prossima stagione. Secondo il ‘Daily Express’, ci sarebbe anche l’Inter per Donyell Malen, giovane bomber del Psv Eindhoven valutato circa 55 milioni di euro. Tuttavia, vista la cifra, il giocatore potrebbe essere facilmente raggiungibile proprio dai club inglesi piuttosto che dai nerazzurri.

