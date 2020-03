Calciomercato: Castrovilli e Tonali obiettivi principali per l’estate

L’Inter pensa all’estate e ai possibili colpi a centrocampo: come ormai scriviamo da tempo, i principali obiettivi sono Tonali e Castrovilli, che come sapete sono due giocatori blindatissimi da Brescia e Fiorentina. ‘Tuttosport’ si ostina ancora una volta ad accostarli alle big ma entrambi costano caro e molto probabilmente non si trasferiranno da nessuna parte in estate. Per il regista il Brescia chiede almeno 50 milioni di euro, stessa cifra anche per il viola.

