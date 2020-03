Calciomercato Inter, idea per la fascia | Scambio con la Roma

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su un possibile scambio nella prossima estate tra il club nerazzurro e la Roma

Nel prossimo calciomercato estivo l’Inter dovrà rimodellare le corsie esterne. A sinistra molto probabile la partenza di Asamoah, fermato quest’anno da continui problemi al ginocchio, mentre almeno uno tra Biraghi e Young (c’è un opzione per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno) dovrebbe restare. Necessario quindi un acquisto, così come a destra considerato che ci sono grossi dubbi circa il riscatto di Moses. Il giocatore di proprietà del Chelsea potrebbe anche essere rimpiazzato da un ex Serie A molto stimato da Antonio Conte, vale a dire Alessandro Florenzi.

Calciomercato Inter, Florenzi con lo scambio: i dettagli

Il classe ’91 si è trasferito al Valencia nello scorso gennaio dato che alla Roma era finito ai margini. Gli spagnoli non hanno alcun diritto di riscatto e difficilmente proveranno ad acquistarlo a titolo definitivo, i nerazzurri potrebbero essere per lui – considerata impossibile la permanenza a Trigoria – l’occasione perfetta per rilanciarsi dopo stagioni altamente negative. Beppe Marotta potrebbe provare a prenderlo con la formula del prestito con opzione, ricevendo magari una controproposta di scambio con Danilo D’Ambrosio, che nella Capitale piace da diverso tempo.

L’operazione non sarebbe impossibile, dato che con l’avvento di Conte, anche a causa di problemi fisici, il classe ’88 ha perso il posto da titolare. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

