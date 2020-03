Europa League | Richiesta shock dell’Uefa a Inter e Roma

Le ultime news Europa League mettono in risalta la clamorosa richiesta dell’Uefa a Inter e Roma che entrambi i club italiani hanno già seccamente respinto

E’ ufficiale da ieri pomeriggio il rinvio di Inter-Getafe e Siviglia-Roma, match valevoli entrambi per l’andata degli ottavi di Europa League. “A causa delle restrizioni per i viaggi tra Spagna e Italia imposte ieri dalle autorità spagnole – recita il comunicato della UEFA – le successive partite dell’Europa League non si svolgeranno come previsto domani, 12 marzo 2020: Sevilla FC (Spagna)-AS Roma (Italia); FC Internazionale (Italia)-Getafe CF (Spagna). Ulteriori decisioni sulle due partite saranno comunicate a tempo debito”. I recuperi potrebbero disputarsi in campo neutro e a gare secca giovedì prossimo, anche se per quanto riguarda i nerazzurri questa ipotesi è destinata a naufragare dopo la notizia della positività di Rugani al coronavirus e la conseguente messa in quarantena della squadra di Conte che domenica scorsa aveva affrontato la Juventus a Torino.

Inter e Roma, richiesta clamorosa della UEFA: il retroscena

A proposito di Inter e Roma nonché di Europa League, stamattina ‘Il Messaggero’ ha svelato un clamoroso retroscena. Secondo il quotidiano generalista romano, prima di ufficializzare il rinvio delle partite con Getafe e Siviglia, la stessa UEFA ha chiesto al club nerazzurro e a quello giallorosso l’autoesclusione dalla manifestazione vista l’emergenza coronavirus in Italia. Le due società hanno tuttavia subito respinto questa assai discutile quanto ingiusta ‘proposta’.

