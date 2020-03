Concorrenza estera per Kurzawa: le ultime

Layvin Kurzawa, in scadenza a giugno col Psg, fa gola a molti in virtù del suo status da parametro zero. Classe 1992, il terzino ex Monaco è da tempo nel mirino dell’Inter e della Juventus. Su di lui, però, c’è anche la concorrenza del Chelsea e dell’Arsenal che potrebbero convincerlo a trasferirsi in Premier League.

