Guardiola ci riprova: Cancelo per il doppio colpo

Pep Guardiola insiste: il tecnico vuole proporre Cancelo per il doppio colpo Skriniar-Bastoni. Sono queste le ‘ultime novità’ che la stampa inglese ed italiana ripropone in ottica City-Inter. Secondo ‘Tuttosport’, il ritorno del terzino spingerebbe l’Inter a valutare la cessione di entrambi, anche se Conte non sembra particolarmente propenso a dire si per l’addio.

