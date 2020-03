Altri guai per i nerazzurri: Eriksen, Young e Moses senza dimora!

Stando alle indiscrezioni riportate da ‘Sportmediaset’, i nerazzurri devono valutare anche un altro inconveniente a causa del coronavirus: difatti, Christian Eriksen, Ashley Young e Victor Moses hanno dovuto lasciare l’Hotel Melià di Milano, luogo dove alloggiavano, perché è stato chiuso preventivamente per le normative sul coronavirus. Nel momento in cui l’Inter deve stare in quarantena, si cerca una sistemazione provvisoria e in tempi rapidi per risolvere la faccenda.

