Coronavirus, Inter in isolamento volontario | Le ultime

Le ultime news Inter mettono in evidenza l’isolamento volontario dei nerazzurri dopo la notizia della positività al Coronavirus del difensore della Juventus Daniele Rugani

Da ieri l’Inter è in isolamento volontario. La decisione è stata presa ovviamente dopo la notizia di positività al Coronavirus del difensore della Juventus Daniele Rugani. I bianconeri sono stati gli ultimi avversari della squadra di Antonio Conte (che ha dato i ‘compiti’ a casa ai suoi giocatori) e quindi la scelta della quarantena è stata pressoché obbligata. Come riporta stamane ‘La Gazzetta dello Sport’, l’isolamento coinvolge 60 persone, ovvero tutte quelle presenti domenica scorsa all”Allianz Stadium’ di Torino. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

Coronavirus, l’Inter si affida al Professor Galli

Sempre secondo la ‘rosea’ l’isolamento sarà almeno fino al prossimo 25 marzo e non sono previsti tamponi, a meno che non dovessero essere accusati dei sintomi affini al Coronavirus. Il club targato Suning, che ieri ha donato 300mila mascherine al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile, ha scelto di avvalersi della consulenza del Professor Massimo Galli, infettivologo primario dell’ospedale ‘Luigi Sacco’ di Milano. Sarà in contatto costante con il dott.Piero Volpi, responsabile del comparto medico interista.

