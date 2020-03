Coronavirus | Nuovo format per finire Champions ed Europa League

Le ultime news Inter si concentrano sul format che sta studiando l’Uefa per portate a termine Champions ed Europa League superata l’emergenza coronavirus

L’UEFA vuole portare a termine Champions ed Europa League (oggi ufficialmente sospese) una volta, si spera il più presto possibile, superata l’emergenza coronavirus. Stando alle indiscrezioni del ‘Mirror’, l’obiettivo è quello di non modificare le date previste per le finali di Europa League (27 maggio a Danzica) e Champions (30 maggio a Istanbul), per questo motivo è allo studio la possibilità di far disputare gare singole dai quarti in poi. Ricordiamo che già per Inter-Getafe e Siviglia-Roma, rinviate anche a causa del blocco ai voli diretti dall’Italia alla Spagna, erano stati ipotizzati recuperi in partite secche oltre che in campo neutro. CLICCA QUI per le notizie sull’Inter.

