Riscatto Icardi, non tramontano le piste italiane

La situazione di Icardi continua a tenere banco in casa Inter. Sempre secondo ‘Tuttosport’, la Juventus rimane in pole ma per averlo dovrà pagare oltre i 70 milioni chiesti dall’Inter per il riscatto dal Psg. In sintesi, se vuole andare a Torino dovrà convincere i bianconeri a pagare 85 milioni di euro, cifra prevista nell’accordo col Psg stabilita un’estate fa. Eppure ci sarebbe anche il Napoli: gli azzurri stanno cercando un bomber di razza e De Laurentiis vuole tornare alla carica.

