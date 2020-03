Calciomercato Inter, ‘stellina’ turca nel mirino | Le ultime

Le ultime di calciomercato si focalizzano su un giovanissimo talento turco su cui ha messo gli occhi il club nerazzurro. La concorrenza è composta da due top club stranieri

Non solo italiani, vedi il forte interesse per Castrovilli della Fiorentina, l’Inter ha nel mirino anche i migliori talenti del panorama calcistico internazionale. A tal proposito, stando a ‘Fotospor’ i nerazzurri sono sulle tracce di Omer Beyaz, trequartista turco di soli 16 anni in forza attualmente nel Fenerbahçe. Il classe 2003 è già nel giro della prima squadra e rappresenta una grande occasione di calciomercato anche perché in scadenza nel giugno 2021, il che vuol dire che potrebbe essere acquistato a condizioni economiche molto vantaggiose. Per lui, però, va battuta la concorrenza dei top club, in particolare di Real Madrid e Barcellona. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

