Calciomercato Inter, sprint per il colpo in Serie A | I dettagli

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un giovane centrocampista italiano obiettivo del club nerazzurro in vista della prossima stagione

Nei piani del club nerazzurro, come ha dichiarato più di una volta Marotta, c’è l’acquisto di diversi giocatori italiani con l’intento di creare un forte zoccolo duro e di accrescere l’identità della squadra. Per tale motivo sulla lista della spesa della dirigenza, in vista del prossimo calciomercato estivo, figurano molti giovani talenti del nostro Paese: da Sandro Tonali del Brescia a Lorenzo Pellegrini della Roma fino a Federico Chiesa e Gaetano Castrovilli della Fiorentina. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Calciomercato Inter, in pole per Castrovilli: ecco il prezzo

Sui gioielli viola l’Inter proverà a giocarsi gli ottimi se non eccellenti rapporti con la Fiorentina per battere la concorrenza della Juventus (oggi in pole per il figlio d’arte) e di numerosi club stranieri. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la società targata Suning è decisa a mettere le mani soprattutto sul centrocampista di Canosa di Puglia, esploso quest’anno dopo la stagione in B con la Cremonese. Al momento i nerazzurri, mossisi già nello scorso ottobre e con in mano l’ok di Conte, sarebbero davanti a tutti nella corsa al cartellino del classe ’96 che il patron gigliato Commisso, secondo indiscrezioni deciso a prendersi Dalbert a titolo definitivo, valuta non meno di 40 milioni di euro. Nel mese che verrà l’Inter potrebbe effettuare uno sprint decisivo per il 23enne.

