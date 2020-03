Calciomercato, Barcellona esce di scena | Via libera per l’Inter

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano sul dopo Lautaro Martinez con l’ostacolo Barcellona che a quanto pare esce definitivamente di scena

In Inghilterra sono sicuri: il Barcellona è uscito di scena, lasciando strada libera all’Inter. Strada libera per Pierre-Emerick Aubameyang, attaccante gabonese in uscita dall’Arsenal poiché non intenzionato a rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2021 e che ormai sembra chiaro essere l’obiettivo numero uno dei nerazzurri per il dopo Lautaro Martinez. Il ‘Toro’ appare davvero destinato all’addio, con proprio i blaugrana in pole per il suo cartellino. Secondo alcune fonti spagnole avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage dell’argentino ed è già in trattativa con la società targata Suning.

Calciomercato Inter, Aubameyang per Lautaro: le ultime

Possibile chiusura dell’operazione a una cifra superiore a quella della clausola, 111 milioni di euro, comprese però almeno un paio di contropartite tecniche. I candidati sono Todibo, Alena, Semedo, Arthur e ovviamente Arturo Vidal che Conte voleva già a gennaio e probabilmente vorrà ancora in vista della stagione ventura. Tornando ad Aubameyang, che il Barça avrebbe mollato poiché ha ormai scelto di puntare tutto su Lautaro e di riprendersi Neymar, Marotta ha già avviato il dialogo coi ‘Gunners’ puntando a inserire nell’affare il cartellino di Perisic che il Bayern Monaco potrebbe non riscattare.

L’obiettivo è naturalmente abbassare il prezzo del cartellino che ammonterebbe a 60-70 milioni di euro, troppo per un giocatore di quasi 31 anni e in scadenza fra poco più di un anno. Va detto che l’ex Milan rischierebbe di scombussolare il monte ingaggi, dato che il suo stipendio attuale è di circa 11 milioni, più di quanto percepiscono ora Eriksen e Lukaku.

