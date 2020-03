Calciomercato Inter, divorzio a fine stagione | Arrivano nuove conferme

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su un giocatore che a fine potrebbe davvero lasciare i nerazzurri dopo una sola stagione

Non è riuscito a inserirsi nel 3-5-2 di Conte soffrendo molto il difatti cambio di ruolo, da centrale classico a difensore di destra della retroguardia a tre. Parliamo naturalmente di Diego Godin, colpo a parametro zero dello scorso calciomercato estivo ma fino alla sospensione della stagione causa emergenza coronavirus autore di un’annata al di sotto delle attese proprio o comunque soprattutto per il motivo spiegato sopra. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter, alla quale è legato da un contratto fino al giugno 2022.

Calciomercato Inter, Godin saluta: ipotesi ritorno a casa

Dalla Spagna, precisamente da ‘As’ giungono nuove conferme in merito alle indiscrezioni dei mesi scorsi su un possibile se non certo addio dell’esperto uruguagio già al termine di questa annata. Tutt’altro che impossibile un ritorno all’Atletico Madrid, dove ha giocato fino al giugno 2019 e per ben nove stagioni vincendo Liga, (due) Europa League e sfiorando in ben due occasioni la Champions. Non è da escludere, però, anche un trasferimento in MLS o in Qatar. Vista l’età, ovvero 34 anni, l’Inter (che si libererebbe di un ingaggio importante) potrebbe ‘liberarlo’ chiedendo poco o nulla per il cartellino.

Godin potrebbe essere rimpiazzato dal giovane Kumbulla del Verona oltre che da Matteo Darmian, jolly difensivo che Conte apprezza e stima molto fin dai tempi che guidava la Nazionale. Il classe ’89 è tornato in Italia, trasferendosi al Parma l’estate passata con la ‘regia’ della stessa dirigenza nerazzurra.

