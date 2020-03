Calciomercato Inter | Dalla Francia: “Ha già firmato il contratto!”

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzani su un giocatore del Paris Saint-Germain in orbita nerazzurra ma il cui futuro sarà molto probabilmente in Germania

L’Inter è pronta a piazzare almeno un altro colpo a costo zero. Gli ultimi, fatta un po’ eccezione per l’ultimissimo Godin che si è poco inserito nella difesa a tre targata Conte, sono stati sicuramente un successo per i nerazzurri. In particolar modo, va detto, Stefan de Vrij il quale oggi va considerato come uno dei migliori centrali d’Europa e strappato alla Lazio sul finire della passata stagione facendogli firmare un contratto fino al giugno 2023 da quasi 4 milioni l’anno. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, erede Lautaro | Nome e cifra shock

Calciomercato Inter, niente Meunier: le ultime dalla Francia

A meno di colpi di scena, come peraltro già anticipatovi da Interlive.it lo scorso 22 gennaio, il prossimo affare a parametro zero del club targato Suning non sarà Thomas Meunier. Il terzino belga in scadenza col Paris Saint-Germain, nonché nel mirino pure della Juventus, sarebbe sempre più vicino al Borussia Dortmund. Anzi ai microfoni di ‘RMC Sport’, l’ex centrocampista dei parigini Jerome Rothen ha annunciato che stando a una sua fonte il 28enne di Saint-Ode ha già firmato per la società giallonera.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, sprint per il colpo in Serie A | I dettagli

Calciomercato, Barcellona esce di scena | Via libera per l’Inter