Borja Valero e Vecino ai saluti: addio in estate

L’Inter pensa al mercato estivo tra entrate ed uscite. Secondo ‘Tuttosport’, sono due i principali profili che lasceranno i nerazzurri in estate: si tratta di Borja Valero e Vecino, i quali sembrano non fare più parte del nuovo progetto tecnico. In entrata si fanno i soliti nomi di Castrovilli, de Paul e Arthur, giocatore del Barcellona.

