Spiraglio Jovic: il Real Madrid lo vende

Bomba da Madrid: il Real vende Jovic. L’attaccante serbo potrebbe trasferirsi in Italia a giugno. Stando a ‘Il Mattino’, il Napoli è seriamente intenzionato a prenderlo dopo l’addio forzato a Milik che ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2021. Il bomber ex Eintracht piace anche all’Inter e potrebbe diventare il nuovo obiettivo in caso di addio di Lautaro Martinez. La sua valutazione attuale è di circa 60 milioni di euro.

