Trapattoni: “Compleanno insolito, avremo modo di festeggiare quando tutto sarà finito”

Inter, l’ex allenatore Giovanni Trapattoni ha compiuto oggi 81 anni e ha festeggiato in casa con la sola moglie Paola. Non è mancato però un suo messaggio su twitter per festeggiare l’evento

INTER TRAPATTONI COMPLEANNO/ L’ex allenatore dell’Inter dei record nel campionato 1988/89 con 26 vittorie 6 pareggi e due sole sconfitte e 58 punti fatti su 68 nell’era ancora dei 2 punti per vittoria Giovanni Trapattoni, ha festeggiato il suo compleanno proprio oggi. L’ex tecnico ha spento 81 candeline, anche se ormai sono due numeri, in casa. Questo il suo messaggio su twitter: “Oggi festeggerò a casa, insieme a mia moglie Paola. Saremo in contatto con la mia famiglia con le videochiamate. Sarà un compleanno insolito ma avremo modo di festeggiare insieme quando tutto questo sarà finito. #andràtuttobene Un caloroso abbraccio a tutti!”.

