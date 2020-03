Calciomercato Inter, regalo a Conte | Un campionissimo per vincere

Il gruppo Suning è pronto a fare un regalo ad Antonio Conte in ottica calciomercato Inter. Un top player clamoroso che può arrivare gratis!

L’Inter vuole tornare a primeggiare in Italia e in Europa al più presto. Per questo la famiglia Zhang si è affidata ad un allenatore vincente come Antonio Conte e non ha lesinato importanti investimenti sul mercato. Ma il tecnico salentino non è ancora soddisfatto e sa che per colmare il gap con la Juventus ci sarà bisogno di ulteriori rinforzi. La politica del club è quella di puntare su giovane di qualità che siano futuribili, mentre l’ex Ct della Nazionale predilige giocatori già pronti e possibilmente con un palmares significativo, che siano abituati a vincere. In tale ottica si registra una clamorosa apertura per l’arrivo di un top player a partire dalla prossima stagione.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Bale può arrivare gratis

Seguito sin dai tempi di Massimo Moratti presidente, quando ancora giocava nel Tottenham ed incantò ‘San Siro’ con una tripletta in un match di Champions League, Gareth Bale potrebbe finalmente diventare un giocatore dell’Inter. Secondo quanto si legge sul quotidiano spagnolo ‘Sport’, il Real Madrid – dopo aver speso 100 milioni di euro per acquistarlo nel 2013 – sarebbe disposto a cedere il suo cartellino a titolo gratuito pur di liberarsi del suo ingaggio da 15 milioni l’anno. Già nelle scorse settimane si era vociferata la possibilità che Bale potesse essere liberato a costo zero. Il rapporto tra il Nazionale gallese classe 1989 ed il tecnico Zinedine Zidane è ai minimi storici e l’addio in estate appare pressoché certo.

Dopo Eriksen il gruppo Suning sogna un altro colpo mondiale per innalzare il blasone dell’Inter. C’è però da fare i conti con la concorrenza dei club della Premier League inglese e della MLS americana.

