Giallo Icardi: ha già firmato? E spunta l’idea del rifiuto al Psg!

Spunta un giallo Mauro Icardi. Se, come sembra, il Psg non lo riscatterà per le problematiche emerse nello spogliatoio, l’Inter dovrà cercare altrove i 70 milioni richiesti ai parigini per il riscatto. Tuttavia, secondo il ‘Corriere dello Sport’, sarebbe l’entourage dell’argentino a spingere per il no alla riconferma, poiché attratta dalla possibilità di poter vestire la maglia juventina. Tuttavia, per l’Inter l’accordo è pressoché blindato: nel contratto, infatti, non ci sarebbe nessuna clausola che permetterebbe libera scelta all’attaccante, costretto così a rimanere a Parigi per più di un anno – come da accordi presi precedentemente al momento della firma dello stesso Icardi – se il sodalizio parigino decidesse di riscattarlo. Una vicenda intricata che potrebbe risolversi solamente a fine stagione.

