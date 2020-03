Aubameyang al passo d’addio: l’Arsenal abbassa il prezzo

In attesa di capire che cosa ne sarà di Lautaro Martinez, l’Inter si cautela in caso di cessione. In questo senso arrivano notizie importanti dalla Premier League: l’Arsenal avrebbe infatti deciso di cedere Aubameyang in estate. La cessione dell’ex Dortmund sembra pressoché certa poiché è in scadenza nel 2021 e non ci sarebbero soluzioni per un rinnovo. Secondo ‘Sport’, i ‘Gunners’ mirano ad un’entrata da circa 50 milioni di euro.

