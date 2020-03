Calciomercato Inter, l’ex torna in prestito | Scenario clamoroso

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su una pista incredibile che conduce a un giocatore che ha già vestito la maglia nerazzurra

A volte ritornano. Parliamo di un grande ex che, stando alle ultime indiscrezioni di calciomercato, potrebbe tornare a vestire la maglia dell’Inter grazie alla cessione di Lautaro Martinez al Barcellona. I blaugrana sono in vantaggio per il cartellino dell’attaccante argentino, ci sarebbe addirittura un accordo col suo entourage (si vocifera sulla base di un ingaggio alla Griezmann, ovvero sui 17-18 milioni l’anno) mentre la trattativa con la dirigenza nerazzurra è partita e, per qualche altro rumors proveniente dalla Spagna, già a buon punto.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: contatti per Coutinho!

L’operazione potrebbe chiudersi a una cifra superiore ai 111 milioni della clausola, comprese però almeno un paio di contropartite tecniche. Tra queste, appunto, potrebbe esserci Philippe Coutinho. Il clbu blaugrana è alla ricerca di un nuovo acquirente per il fantasista brasiliano dato che il Bayern Monaco non sembra intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro. In realtà il Barça sarebbe disponibile a una nuova cessione con la medesima formula utilizzata per portare a conclusione l’affare coi bavaresi nella passata estate, ovvero a titolo temporaneo con opzione d’acquisto.

La formula del prestito potrebbe far gola all’Inter così come alla Juventus, alla quale è stato di recente accostato nonché a diverse big della Premier dove il fantasista ha dato il meglio di sé con la maglia del Liverpool. Nella fattispecie a Tottenham e Chelsea, con quest’ultimo che già si sarebbe fatto avanti col Barcellona.

