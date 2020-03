Inter, giallo Lautaro Martinez | Tra nuove offerte e parole di Zanetti

Lautaro Martinez continua a tenere banco in ottica calciomercato Inter. Giallo sulle nuove offerte di Barcellona e non solo. Zanetti risponde a Messi.

Con il campionato di Serie A fermo per l’emergenza coronavirus, a tenere banco sono soprattutto le notizie di calciomercato. E in casa Inter il nome più gettonato è sempre quello di Lautaro Martinez, finito al centro di numerosi rumors. Non è un mistero che il club nerazzurro sia in trattativa con il suo entourage per trattare il rinnovo del contratto con adeguamento dell’ingaggio e tentativo di rimuovere o innalzare la clausola di rescissione fissata a 111 milioni di euro. E’ altrettanto noto che il Barcellona sia molto interessato al centravanti argentino, che nei piani del club blaugrana sarebbe l’erede di Suarez. Ma dalla Spagna arrivano indiscrezioni contrastanti che hanno fatto nascere un giallo.

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su Lautaro. Zanetti fa chiarezza

Secondo alcune fonti, il Barcellona avrebbe deciso di accelerare la trattativa per Lautaro Martinez e sarebbe disposto ad arrivare ad offrire fino a 130 milioni di euro con l’aggiunta di una nuova contropartita tecnica che risponde al nome dell’attaccante francese Ousmane Dembele. Altri invece sostengono che il club catalano prenderà soltanto uno tra il ‘Toro’ e Neymar, con il brasiliano del Psg che sarebbe l’obiettivo primario. Sul tema è intervenuto anche il vicepresidente dell’Inter Javier Zanetti: “Messi ci chiama per Lautaro? Devo staccare il telefono… – scherza ai microfoni di ‘Radio Continental’ – Siamo contenti di Martinez e lui è contento dell’Inter. Quello che sta facendo quest’anno è fantastico. Futuro? Io lo vedo nel calcio italiano. Degli ultimi talenti usciti dall’Argentina è il migliore, ha 22 anni, ha un potenziale enorme e sono felice per quello che potrà fare”.

Intanto in Inghilterra scrivono che per Lautaro Martinez sta diventando una lotta a due con il Chelsea in rimonta sul Manchester City. Staremo a vedere.

