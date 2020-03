Calciomercato Inter, Godin saluta | Il rimpiazzo può arrivare da Londra

Le ultime di calciomercato Inter si focalizzano su Diego Godin e il suo possibile successore che potrebbe arrivare dal Chelsea

Potrebbe davvero chiudersi dopo un solo anno l’avventura all’Inter di Diego Godin. L’espero difensore uruguagio, approdato in nerazzurro a costo zero, non è riuscito a rendere secondo le attese a causa delle grandi difficoltà riscontrate nella difesa a tre, il marchio di fabbrica di Antonio Conte. Da mesi rumors di calciomercato soprattuto spagnoli ipotizzano un suo addio con annesso ritorno in Spagna. Nella fattispecie all’Atletico Madrid, lasciato nel giugno 2019 dopo nove stagioni ricche di successo, anche se negli ultimi giorni è saltato fuori la candidatura del Valencia. A quanto pare i ‘Pipistrelli’ pensando al classe ’86 per sostituire Garay, il primo calciatore della Liga positivo purtroppo al coronavirus e il cui contratto è in scadenza a fine annata.

Calciomercato Inter, dal Chelsea il sostituto di Godin

Suning potrebbe liberare Godin, che ha un contratto fino al 2022 da circa 6 milioni di euro a stagione bonus compresi, a costo zero o a una cifra simbolica considerata l’età e per agevolare ovviamente una sua partenza. Chi al suo posto? Circola da mesi ormai il nome di Matteo Darmian, l’estate passata tornato in Italia dopo l’esperienza poco entusiasmante al Manchester United con la ‘regia’ – almeno si dice questo – di Marotta che sia col Parma che con l’entourage del classe ’89 vanta eccellenti rapporti. Per un ruolo così delicato come difensore di destra della difesa a tre, però, Conte potrebbe chiedere un giocatore di spessore ed esperienza superiore all’attuale calciatore ducale. A tal proposito occhio a Cesar Azpilicueta, punto fermo del suo Chelsea vincitore della Premier nella stagione 2017/2018. Il 30enne di Pamplona è un terzino destro molto abile però ad agire anche nella retroguardia a tre.

Strappare Azpilicueta ai ‘Blues’, di cui è titolare e capitano non sarebbe comunque affatto semplice. L’operazione potrebbe mettersi in discesa se fosse lo stesso ex Marsiglia a spingere con la società di Abramovich affinché gli venga concessa la possibilità di tentare una nuova avventura in Serie A.

