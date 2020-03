Riscatto Perisic, arrivano conferme dalla Germania

Stando alla ‘Bild’, il Bayern Monaco avrebbe deciso di riscattare interamente il cartellino di Perisic. L’Inter, così, incasserebbe i 20 milioni di euro che ha richiesto ai tedeschi in estate in caso di riscatto a titolo definitivo. Il classe 1989, nonostante l’infortunio alla caviglia, avrebbe convinto definitivamente i bavaresi e Marotta spera di chiudere in tempi brevi per mettere a bilancio una plusvalenza.

