Bastoni: il giovane difensore potrebbe farne partire due

INTER AGGIORNAMENTO DIFENSORI/ Il campionato è fermo e il rischio che prima di maggio non riprenderà, è sempre molto alto. Nell’attesa, i dirigenti nerazzurri stanno continuando a portarsi avanti in vista del calciomercato estivo per la stagione 2020/2021. Non è solo l’attacco che potrebbe essere rivoluzionato, anche in difesa ci saranno novità. Innanzitutto la buona stagione di Alessandro Bastoni ha cambiato completamente la situazione di alcuni suoi compagni di reparto. Il primo a pagare lo scotto dell’esplosione del giovane calciatore è stato Diego Godin, che è stato spesso lasciato in panchina da Antonio Conte e che probabilmente a fine stagione lascerà Milano per tornare presumibilmente in Spagna. Secondo la ‘Gazzetta dello Sport’ anche Milan Skriniar non è più incedibile, visto che nella difesa a tre non si trova perfettamente a suo agio e, nonostante una discreta stagione, in qualche partita non è stato all’altezza. Le richieste per il calciatore slovacco non sono mai mancate e, in caso di un’offerta irrinunciabile da parte di qualche big europea, il difensore potrebbe partire. Per quanto riguarda i rinforzi la società nerazzurra, dopo il tentativo di gennaio, resta comunque in pole position sul giovane difensore dell’Hellas Verona Kumbulla.

Nel frattempo il vice presidente Javier Zanetti, ha confermato anche che si sta seguendo molto attentamente anche l’argentino Martinez Quarta del River Plate, che lo scorso anno ha disputato la finale di Copa Libertadores contro il Flamengo di Gabigol.