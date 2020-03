Calciomercato Inter, erede Handanovic | Rispunta nome incredibile

L’Inter deve sciogliere le riserve sul nuovo vice ma soprattutto sull’erede di Samir Handanovic. In Spagna rilanciano un profilo clamoroso che vorrebbe Conte

Ma è così sicuro che Handanovic sarà il portiere titolare dell’Inter anche nella prossima stagione? Le indiscrezioni viaggiano in tale direzione, con il club nerazzurro alla ricerca più che altro di un nuovo vice più affidabile di Padelli che potrebbe rinnovare il contratto in scadenza a giugno retrocedendo però al ruolo di terzo con il conseguente addio di Berni. In pole ci sarebbe Ionut Radu, già di proprietà Suning anche se negli ultimi giorni è tornata alla ribalta la candidatura dell’argentino Musso in forza all’Udinese. Uno dei due, comunque, sembra destinato a raccogliere l’eredità dello sloveno nonché capitano che avrebbe tra l’altro già rinnovato il suo contratto con l’Inter fino al giugno 2022.

Calciomercato Inter, dalla Spagna: Conte vuole un portiere top!

In Spagna, però, sostengono che Antonio Conte voglia subito un grande erede di Handanovic. Nello specifico ‘Don Balon’ rilancia a sorpresa il nome di Andre ter Stegen, numero uno del Barcellona con il quale non avrebbe ancora trovato un accordo per il prolungamento del contratto in scadenza fra due stagioni. Lo ‘scoglio’ è l’ingaggio: il 27enne tedesco vorrebbe gli venisse raddoppiato l’attuale che ammonta a 5 milioni e che fa di lui solamente il nono giocatore più pagato dell’intera rosa. Proprio Suning, sostiene la medesima fonte, potrebbe garantirgli uno stipendio top da 10 milioni l’anno.

Ter Stegen piace ovviamente a Conte, come a diversi grandi club stranieri (inglesi in primis) oltre che alla Juventus per la sua bravura nel giocare coi piedi. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter che non è escluso possa chiederlo nell’ambito della trattativa per Lautaro. La sua valutazione, però, potrebbe raggiungere quota 100 milioni, 80 in meno rispetto alla clausola risolutiva.

