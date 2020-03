Cessione Godin, il sostituto arriva dalla Serie A

Diego Godin potrebbe lasciare l’Inter dopo un solo anno. L’avventura nerazzurra del difensore ex Atletico Madrid non è stata particolarmente fortunata e Antonio Conte avrebbe dato l’ok per la sua cessione. Il 34enne uruguaiano potrebbe tornare nella Liga ma il suo ingaggio di 6 milioni a stagione spaventa le inseguitrici, non più club di primissimo livello. Marotta cerca il sostituto e dopo Kumbulla del Verona spunta un altro nome della Serie A, vale a dire Izzo del Torino. Il campano è valutato circa 15 milioni di euro da Cairo.

