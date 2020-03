Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sull’acclarato nuovo derby di calciomercato con il Milan del fondo Elliott. Ecco tutti i dettagli.

Ormai non ci sono più dubbi, è scattato un nuovo derby di calciomercato tra l’Inter e il Milan. Ma forse il derby può essere doppio, già perché i rossoneri hanno messo nel mirino Juan Musso dell’Udinese ma anche Alex Meret del Napoli per il post Donnarumma. Sia l’argentino che il 22enne, esploso anch’egli in Friuli, sono infatti sulla lista dei nerazzurri per quanto concerne l’eredità di Samir Handanovic. In particolare, ad oggi, l’ex Racing Club per il quale la famiglia Pozzo chiede tra i 20 e i 25 milioni di euro. Lo sfidante di Musso è ovviamente Ionut Radu, ora al Parma ma già di proprietà Suning.

