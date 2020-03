Calciomercato Inter, addio Lautaro | Arriva un altro talento argentino

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il nome di un giovane argentino elogiato di nuovo da Zanetti e che potrebbe arrivare presto in nerazzurro

Uno degli obiettivi dell’Inter a breve-medio termine è quello di inserire in rosa altri giocatori di grande prospettiva, italiani ma anche stranieri. A tal proposito arrivano nuove conferme sul forte interesse dei nerazzurri per un talento argentino in forza al River Plate: Lucas Martinez Quarta. Il difensore centrale di 23 anni è un ‘pallino’ del vice-presidente interista Javier Zanetti, come confermano le sue ultime brevi dichiarazioni a ‘Radio Continental’ in merito proprio al classe ’96 di Mar del Plata nel mirino pure dei cugini del Milan: “E’ uno dei giocatori più interessanti del calcio argentino”.

Calciomercato, Martinez Quarta all’Inter: i dettagli. E Lautaro…

vista la pesante svalutazione della moneta locale, Martinez Quarta potrebbe approdare ad Appiano già nel prossimo calciomercato e per circa 15 milioni di euro. Per un Martinez che arriva, ce n'è un altro che sembra davvero destinato a lasciare l'Inter per unirsi al Barcellona. Parliamo ovviamente di Lautaro, esaltato da Zanetti sempre a 'Radio Continental': "Se Messi ci chiama per lui? Devo staccare il telefono… – ha scherzato il vice-presidente – Siamo contenti di Martinez e lui è contento dell'Inter. Quello che sta facendo quest'anno è fantastico".

“Futuro? Io lo vedo nel calcio italiano – ha risposto Zanetti respingendo i rumors di mercato – Degli ultimi talenti usciti dall’Argentina è il migliore, ha 22 anni, ha un potenziale enorme e sono felice per quello che potrà fare”.

