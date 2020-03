Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco | Big dalla Germania

Il prossimo calciomercato Inter sarà molto movimentato anche in attacco visto che solo Lukaku è certo di restare. Per Conte possibile regalo dalla Germania

L’Inter e la rivoluzione in attacco nella prossima sessione di calciomercato. Già perché ad oggi del reparto avanzato l’unico sicuro di rimanere in nerazzurro è Romelu Lukaku. Gli altri sono in sostanza con la valigia in mano: Sanchez farà ritorno al Manchester United dato che non c’è l’intenzione di trattare il suo acquisto o comunque ritorno in prestito che è invece la formula con cui lascerà Appiano il baby Esposito, infine c’è Lautaro Martinez che appare davvero destinato all’addio destinazione Barcellona di Leo Messi.

Calciomercato Inter, triplo arrivo in attacco: occhio ad Hazard!

Per tre che andranno via, altrettanti ne arriveranno. Per la sostituzione del ‘Toro’ la pista più calda è quella che conduce a Pierre-Emerick Aubameyang, con l’Arsenal che potrebbe lasciarlo partire visto che non sembra intenzionato a rinnovare il contratto che termina nel giugno 2021. Marotta è già al lavoro tentando di inserire Perisic nell’operazione, a patto che il Bayern Monaco decida di non riscattare il croato.

Al posto di Esposito, invece, Conte dovrebbe finalmente avere un vice dello stesso Lukaku: in pole rimane Giroud, ancora in scadenza col Chelsea. Per rimpiazzare Sanchez, infine, l’obiettivo numero uno era Mertens, solo che il belga ha trovato un accordo col Napoli per il rinnovo. Manca solo l’annuncio ufficiale. Così l’Inter è costretta a vagliare nuovi profili: in tal senso occhio a Muriel dell’amica Atalanta e a Mario Gotze in scadenza col Borussia Dortmund. Proprio in casa giallonera c’è però un altro calciatore che potrebbe ‘stuzzicare’ più di altri i nerazzurri, vale a dire Thorgan Hazard.

Il classe ’93, fratello minore di Eden che ha lavorato e vinto con Conte al Chelsea, è un giocatore di grande fantasia bravo a saltare l’uomo e a servire assist ai propri compagni. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Il belga, compagno di Lukaku in Nazionale, darebbe delle alternative sul piano tattico e sotto l’aspetto del gioco, ma ovviamente per lui sarebbe necessario un investimento non inferiore ai 40 milioni di euro.

