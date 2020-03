Niente ritorno all’Inter, Viviano: “Ecco come è andata”

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sulle dichiarazioni rilasciate da Emiliano Viviano che a febbraio è stato vicino al ritorno in nerazzurro

“A livello mediatico è uscito qualcosa di sbagliato”. Ai microfoni di ‘Mediagol.it’ Emiliano Viviano si toglie qualche sassolino dalla scarpa a oltre un mese dal suo mancato ritorno in nerazzurro. “Ho fatto le visite mediche per capire la mia situazione fisica ma la dirigenza si è nel frattempo accorta che i tempi di recupero di Handanovic erano più rapidi rispetto a quelli originariamente prospettati: così ha ritenuto opportuno non stravolgere le gerarchie già esistenti”. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, da Lukaku ad Handanovic | I nuovi stipendi col ‘taglio’ Lega

Calciomercato, niente Inter: Viviano non nasconde l’amarezza

“E’ normale che prima di una qualsiasi decisione avrei dovuto svolgere le visite mediche e provare ad allenarmi in attesa degli esami di Samir – ha aggiunto il portiere, ancora svincolato, che poi non è riuscito a nascondere l’amarezza per il non riapprodo ad Appiano – Nulla fuori dal comune, io ero perfettamente consapevole della situazione e non c’è stata nessuna divergenza o intoppo inatteso, ovviamente sarei stato contento se l’operazione fosse andata a buon fine“.

LEGGI ANCHE ->>> Inter, non solo Giroud | Altro Campione del Mondo nel mirino

“Poco tempo prima ero vicino ad un altro club importante e ho rifiutato altre offerte, per aspettare il mercato estivo. La sessione invernale non è semplice per i trasferimenti nel mio ruolo, a meno di circostanze particolari”, ha concluso il 34enne di Fiesole che in caso di ritorno a Milano avrebbe scavalcato l’inaffidabile Padelli nel ruolo di secondo giocando però subito titolare in attesa del rientro di Handanovic avvenuto poi nella sfida a porte chiuse con la Juventus.

LEGGI ANCHE ->>> Calciomercato Inter, rivoluzione in attacco | Big dalla Germania