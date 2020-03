Le ultime news Inter si focalizzano sugli stipendi dei giocatori nerazzurri qualora il Governo accettasse l’invito della Lega a intervenire legislativamente in favore della riduzione

I club di Serie A e non solo viaggiano compatti con lo scopo di ottenere dal Governo un intervento legislativo che possa consentire il taglio forzoso degli stipendi dei propri calciatori. Le società, tra queste anche l’Inter considerano questo passaggio necessario viste le grandi perdite a causa dell’emergenza coronavirus e anche giusto considerato che i calciatori non stanno svolgendo (perché impossibilitati) la loro professione a tutto tondo. Anzi alcuni di essi, vedi il ‘caso’ degli juventini Higuain, Khedira e Pjanic, senza dimenticare Ronaldo tornati nelle rispettive Patrie – sono anche andati via dall’Italia. Nella riunione di oggi in Lega, intanto, è emersa la volontà di sospendere le mensilità dei calciatori in questo mese di marzo. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Inter, da Eriksen a Godin: come può cambiare il monte ingaggi

I club italiani potrebbero puntare alla riduzione del 15 se non addirittura 30% degli emolumenti dei calciatori. Se dovesse venir adottato il taglio più drastico, il monte ingaggi nerazzurro – al netto dei bonus – passerebbe dagli attuali 139 milioni di euro circa a 97 milioni e 300mila. Eriksen, il più pagato, da 8 a 5,6 milioni netti; Lukaku da 7,5 a 5,2; Godin da 5 a 3,5 milioni; Candreva da 3 a 2,1 milioni. Da Handanovic a Esposito, ecco nella tabella in basso anche gli altri ingaggi ridotti del 30%.

Giocatore Ingaggio attuale Ingaggio -30%

ERIKSEN 8 5,6 LUKAKU 7,5 5,2 GODIN 5 3,5 SANCHEZ 5 3,5 MOSES 4,6 3,2 DE VRIJ 3,8 2,6 BROZOVIC 3,5 2,4 HANDANOVIC 3,2 2,2 SKRINIAR 3 2,1 YOUNG 3 2,1 ASAMOAH 3 2,1 CANDREVA 3 2,1 BORJA VALERO 2,5 1,75 VECINO 2,5 1,75 BARELLA 2,5 1,75 BIRAGHI 2 1,4 D’AMBROSIO 2 1,4 SENSI 1,8 1,3 RANOCCHIA 1,8 1,3 LAUTARO 1,5 1,1 GAGLIARDINI 1,5 1,1 PADELLI 0,5 0,4 BASTONI 0,3 0,2 BERNI 0,2 0,1 AGOUME 0,2 0,1 ESPOSITO 0,1 70mila

