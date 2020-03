Coronavirus | De Vrij: “Vinciamo restando uniti. Conte ci è vicino”

Le ultime news Inter mettono in evidenza le parole del difensore nerazzurro Stefan de Vrij in video chat e nell’intervista a ‘Sky Sport’

“E’ una lotta, cerchiamo di vincere”. Stefan De Vrij lancia un ‘messaggio’ di speranza a proposito dell’emergenza coronavirus che ha ormai coinvolto ogni parte del mondo, Italia in primis: “Restando uniti come squadra possiamo vincerla – le parole del difensore nerazzurro in video chat e a ‘Sky Sport’ – L’Inter si è dimostrata molto professionale: ci consegnano i pasti, ci hanno portato bici ed elastici per continuare allenarci a casa, si informano sulle nostre condizioni. Ma non è il momento di parlare di calcio, ora dobbiamo pensare a questa battaglia. Quando tutto questo sarà finito torneremo a vincere anche sul campo. Conte? Il mister cerca sempre di starci vicino – ha risposto in conclusione l’olandese – Non c’è fisicamente, ma ci segue anche in questo momento sia con i messaggi che attraverso il suo staff”. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

