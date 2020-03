Calciomercato Inter, cessione sicura | Possibile futuro in Germania

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Asamoah che sarà lontano dal club nerazzurro. Possibile trasferimento in Germania del ghanese ex Juventus

Non solo Godin, nella prossima sessione di calciomercato saluterà l’Inter anche Kwadwo Asamoah. Alla sua seconda stagione in nerazzurro il laterale ghanese, preso a zero nel luglio 2018 dopo che si era svincolato dalla Juventus, ha collezionato la miseria di 899′ perché frenato da continui problemi fisici al ginocchio. Problemi che hanno costretto la dirigenza a intervenire nella finestra invernale acquistando dal Manchester United l’esperto inglese Ashley Young, con il club targato Suning ora propenso ad esercitare l’opzione per il rinnovo di un altro anno del suo contratto in scadenza a giugno.

Calciomercato Inter, ipotesi Bundesliga per Asamoah: le ultime

Il futuro dell’ex bianconero, legato all’Inter da un contratto in scadenza nel 2021, potrebbe essere in Bundesliga. Dalla Germania flirta appunto l’interesse nei suo confronti dell’Hoffenheim, con il quale il suo agente Federico Pastorello vanta senz’altro un ottimo rapporto come conferma la presenza di un altro suo assistito nella squadra guidata da Alfred Schreuder: vale a dire l’attaccante Andrej Kramaric, già offerto diverse volte alla società nerazzurra. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. Per Asamoah, l’amministratore delegato Beppe Marotta potrebbe chiedere sui 4 milioni di euro.

