Calciomercato Inter, addio con scambio | Rispunta lo United

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano sul futuro di Diego Godin che potrebbe essere in Premier League. Possibile scambio, i dettagli

Sembra davvero destinata a concludersi già a giugno o comunque alla fine di questa stagione, ancora molto incerta causa emergenza coronavirus, l’avventura in nerazzurro di Diego Godin. Preso a zero quasi un anno fa, l’esperto centrale uruguagio non ha reso secondo quanto ci si aspettata, soprattutto per le difficoltà incontrate nella difesa a tre. Stamattina il ‘Corriere dello Sport’ conferma l’intenzione dell’Inter di disfarsene, anche per liberarsi di un ingaggio molto pesante: circa 6-6,5 milioni di euro bonus compresi.

Calciomercato Inter, Godin può finire in Premier: ipotesi di scambio ‘targato’ Raiola

Il 34enne di Rosario potrebbe far ritorno in Spagna, magari proprio all’Atletico Madrid lasciato nel giugno 2019 e dopo nove indimenticabili anni oppure per indossare la maglia del Valencia che penserebbe a lui come sostituto di Garay. Il quotidiano romano rilancia però la pista che conduce al Manchester United, che tentò più volte di acquistarlo quando in panchina c’era Mourinho. Coi ‘Red Devils’ i rapporti sono ottimi, ecco perché non è escluso che Marotta possa provare a imbastire una trattativa ad ampio raggio, con l’inclusione di un calciatore probabilmente già offertogli di recente: Jesse Lingard.

Il 27enne inglese, jolly offensivo che potrebbe far molto comodo a Conte, fa parte della scuderia di Raiola e lo scorso gennaio è stato già in orbita Serie A, precisamente Milan e Roma. Lingard è in uscita dallo United e potrebbe costare sui 15-18 milioni di euro al massimo. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter che per il post Godin, su ‘consiglio’ del suo stesso tecnico, potrebbe anche pensare ad Azpilicueta del Chelsea.

