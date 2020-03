Godin: Manchester United e Valencia pronti a dargli un’ultima occasione

Inter, il difensore Diego Godin difficilmente resterà a Milano nella prossima stagione ma i dirigenti nerazzurri hanno già in mente il nome del candidato a sostituirlo

INTER GODIN SKRINIAR KUMBULLA/ Il calciomercato estivo dell’Inter sarà molto movimentato e, per quanto riguarda la difesa, ci potrebbe essere una vera rivoluzione. Mentre per Milan Skriniar si valuteranno eventuali offerte irrinunciabili da Premier League e Liga, il destino di Diego Godin sembra ormai deciso e dopo solo un anno il giocatore lascerà Milano. Il difensore ha pagato non solo lo scotto con un campionato impegnativo come quello italiano, ma anche l’ascesa del giovane Alessandro Bastoni e spesso è stato relegato in panchina e retrocesso a quarto difensore. Il Manchester United e il Valencia sono pronte a sfidarsi per avere il calciatore nerazzurro, mentre la società meneghina ha già in mente qualche profilo perfetto per sostituire l’uruguaiano. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, in pole position c’è il difensore dell’Hellas Verona Marash Kumbulla, ma sul giocatore non c’è solo l’Inter ma pure il Napoli. Nel frattempo la squadra veneta ha già fissato il prezzo in 20 milioni di euro. Nella trattativa, l’intenzione dei dirigenti nerazzurri è di inserire anche delle contropartite tecniche come Dimarco e Saicedo, che sono già in prestito nella squadra scaligera.