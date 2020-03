Rossi: “Campionato alla Juve?Allora facciamo i play-off”

Inter, Valentino Rossi in attesa di poter iniziare a guidare la sua Yamaha nella prossima stagione di MotoGp è stato ospite a Sky e ha risposto alle domande dei telespettatori da casa

INTER VALENTINO ROSSI DICHIARAZIONI/ La MotoGp è ferma a causa del Coronavirus e quindi Valentino Rossi si gode ancora questi momenti di relax prima di iniziare una nuova stagione. Nell’attesa, è stato ospite di #CasaSkySport dove ha risposto alle domande degli spettatori da casa. Tra i tanti interrogativi posti al campione di Tavullia, c’era anche quella riguardante la miglior soluzione per terminare il campionato di calcio, magari facendo disputare play-off e play-out e lui ha spiegato: “Secondo me è un peccato non dare il campionato, perché siamo a due terzi della stagione. Chi è in questo momento prima in classifica tra la Juventus e la Lazio? – chiede Vale ai giornalisti in studio -. La Juve? Quindi vincerebbe ancora? Allora direi play-off e play–out. Scherzi a parte, non lo so, sicuramente per i tifosi vedere play-off e play-out sarebbe sicuramente bello però sarebbe un anno condizionato. Anche le ultime partite che hanno voluto far giocare per forza, anche la Champions League, si guardavano in un’atmosfera particolare.

Ci si chiedeva a cosa servisse giocare a calcio adesso, un po’ come se avessero corso in Formula Uno. È un momento in cui lo stop deve aspettare, prima deve star bene tutta la gente e poi dopo si può ricominciare a giocare”.

