Calciomercato Inter, nuovo ostacolo per Aubameyang | Le ultime

Le ultime di calciomercato Inter si concentrano su Pierre-Emerick Aubameyang che ad oggi è il candidato numero uno all’eredità di Lautaro Martinez

Dalla Spagna insistono: Lautaro Martinez via dall’Inter nella prossima estate, col Barcellona in netta pole rispetto alla concorrenza che comprende soprattutto il Manchester City di Pep Guardiola. Ad oggi per l’eredità del ‘Toro’ è in pole Pierre-Emerick Aubameyang, con il gabonese destinato a lasciare l’Arsenal visto che non è propenso a rinnovare il contratto coi ‘Gunners’ in scadenza nel giugno 2021. Marotta sta provando a inserire Perisic nell’affare per abbassare le richieste dei ‘Gunners’ che si assestano tra i 50 e i 60 milioni di euro, anche se dalla Germania dicono che il Bayern Monaco sarebbe intenzionato a riscattare l’esterno croato.

Calciomercato Inter, anche il Chelsea su Aubameyang

Mettere le mani sul cartellino del quasi 31enne sarà comunque molto complicato, visto che a lui sono molto interessate – oltre allo stesso Barcellona – quasi tutte le altre big di Premier. Dal Manchester United al Liverpool, che però ha Werner del Lipsia come primo obiettivo, fino al Chelsea come riporta oggi ’90min.com’ e al quale di recente è stato accostato proprio Lautaro. I ‘Blues’ cercano una prima punta considerate le probabili partenze di Batshuayi e Giroud, col francese nel mirino proprio dei nerazzurri, interessati anche all’altro Campione del Mondo 2018 Corentin Tolisso.

