Skriniar: se arriva un’offerta di 70 milioni di euro potrebbe partire

Inter, il difensore Milan Skriniar potrebbe lasciare Milano in caso di un’offerta intorno ai 70 milioni di euro. Barcellona e Real Madrid pronte a sfidarsi per prendere il calciatore slovacco.

INTER SKRINIAR AGGIORNAMENTO/ Non è solo Lautaro Martinez ad essere al centro delle voci di mercato, in vista della prossima estate. Anche il difensore Milan Skriniar, è ambito da diverse big europee e anche in questo caso il Barcellona è una di queste. Questa estate quindi si potrebbe assistere a diverse trattative tra Milano e Barcellona, con protagonisti diversi giocatori di entrambe le squadre: Lautaro Martinez, Ter Stegen, Arturo Vidal e appunto Milan Skriniar. Ma non è solo il Barcellona a pensare a Milan Skriniar per rinforzare la difesa, anche il Real Madrid vede nel giocatore slovacco il sostituto perfetto di Sergio Ramos, che a fine mese compirà 34 anni. Nonostante il grande amore dimostrato dal difensore nei confronti della squadra meneghina e il fatto che abbia pure licenziato il suo procuratore per rimanere all’Inter, è possibile che di fronte ad un’offerta intorno ai 70 milioni di euro potrebbe lasciare Milano. Inoltre con la difesa a tre, il rendimento di Skriniar quest’anno non è stato sicuramente all’altezza dei precedenti. Oltre alle due società della Liga, anche il Manchester United potrebbe inserirsi nell’asta, anche se per il momento le due spagnole sembrano avvantaggiate. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Naturalmente il tecnico Antonio Conte deciderà, come già richiesto a Beppe Marotta, al termine della stagione quali giocatori saranno indispensabili e incedibili, quali sacrificabili ma solo se si avrà la certezza di sostituirli con calciatori a lui graditi e quali non rientreranno nel progetto, come già avvenuto al momento del suo arrivo. Come ha spiegato il sito Calciomercato.it.