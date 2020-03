Calciomercato, dalla Germania: “Sogna l’Italia” | Ipotesi Inter a zero!

Le ultime di calciomercato Inter rilanciano un nome affascinante che i nerazzurri potrebbero ingaggiare a costo zero al termine della stagione

Nella prossima sessione di calciomercato l’Inter sarà chiamata a sostituire Alexis Sanchez. Il club nerazzurro non è infatti intenzionato a confermare il cileno, ovvero a trattare col Manchester United per il suo acquisto a titolo definitivo o ritorno a Milano con la formula del prestito. Nei piani di Marotta e Conte c’era Dries Mertens, usiamo il passato perché l’attaccante belga sembra aver accettato la proposta di rinnovo formulatagli dal Napoli, così i nerazzurri sono obbligati a prendere in considerazione altri profili, magari sempre in scadenza e quindi ingaggiabili a parametro zero.

Calciomercato Inter, torna in auge Gotze: le ultime

In realtà tra i possibili futuri svincolati non ci sono nomi di una certa rilevanza, eccezion fatta per quello di Mario Gotze. Nome che giusto oggi in Germania rilanciano per l’Italia: stando alla ‘Bild’ l’attaccante tedesco, non più al top come qualche stagione fa nonostante abbia solo 27 anni, lascerà sicuramente il Borussia Dortmund (dove ormai è una riserva) a costo zero e ha messo proprio la Serie A in cima alle preferenze. “E’ la destinazione che sogna”, scrive il quotidiano teutonico. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter. I nerazzurri e il Milan erano interessate a lui in passato e chissà che non possano tornare a farci un pensierino adesso che potrebbe esser preso gratuitamente, al netto delle commissioni. Il classe ’92, però, dovrebbe abbassare e di molto le sue pretese economiche: l’attuale contratto coi gialloneri prevede infatti un ingaggio di 10 milioni.

