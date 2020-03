Calciomercato Inter, assalto del Real Madrid | Offerta due per uno

Le ultime di calciomercato Inter mettono in evidenza il tentativo da parte del Real Madrid di mettere le mani su un big della squadra di Conte. Ecco i dettagli

Il Real Madrid fa sul serio per uno dei big dell’Inter. Non parliamo di Lautaro Martinez, anch’egli comunque nel mirino delle ‘Merengues’. Ad oggi, però, l’attaccante argentino appare diretto agli odiati e storici rivali del Barcellona, seppur le due sembra siano lontane da un accordo: i nerazzurri vorrebbero infatti tutti i soldi della clausola risolutiva, vale a dire 111 milioni di euro mentre i blaugrana puntano a un forte sconto attraverso l’inserimento di almeno un paio di contropartite tecniche. A tal proposito negli ultimi giorni è stato rilanciato l’ex Coutinho, nome che divide in due la dirigenza.

Calciomercato Inter, tentativo per Skriniar: due giocatori nell’operazione

Il Real sta ‘perdendo’ la corsa a Lautaro, ma vuol vincere quella per Milan Skriniar. In Spagna oggi non si fa che parlare dello slovacco alle ‘Merengues’ nientemeno per raccogliere l’eredità di Sergio Ramos, dato in partenza. L’Inter valuta il classe ’94, forse il candidato più autorevole a raccogliere la fascia da capitano quando Handanovic smetterà o perderà i galloni da titolare, non meno di 80-90 milioni di euro, cifra che la società presieduta da Florentino Perez vorrebbe provare ad abbassare con l’inserimento di due giocatori: nello specifico, si legge su ‘Don Balon’, dei difensori Nacho Fernandez (30 anni) e Jesus Vallejo (23). Quest’ultimo è in prestito al Granada, ma fino allo stop causa emergenza coronavirus aveva trovato pochissimo spazio. Parliamo comunque di due profili che, a meno di sorprese, non interessano all’Inter e ciò vuol dire che tale proposta – se venisse confermata – verrebbe respinta. CLICCA QUI per le altre notizie sull’Inter.

Sono comunque già cominciati a circolare alcuni nomi per l’eredità di Skriniar. Più di tutti quello di Marash Kumbulla, classe 2000 italo-albanese in forza al Verona. Ma il successore dello slovacco, non possiamo escluderlo, potrebbe essere anche un top come Koulibaly. Staremo a vedere.

