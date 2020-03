Inter, stop isolamento | Non è partito solo Brozovic: le ultime

Le ultime news Inter si concentrano sullo stop al periodo di isolamento da coronavirus dopo il contatto con Rugani risultato positivo. Lascia l’Italia un altro nerazzurro oltre a Brozovic

Ieri l’Inter ha terminato il periodo di isolamento auto-impostosi dopo il contatto con il difensore della Juventus Daniele Rugani risultato positivo al coronavirus. A proposito, stanno facendo discutere le dichiarazioni della compagna Michela Persico, anche se dalla società bianconera arrivano smentite sulla data in cui il calciatore avrebbe effettuato il tampone. Non insomma il giorno del derby d’Italia, ovvero l’8 marzo, ma la mattina di mercoledì 11 marzo con il risultato arrivato poi nella serata dello stesso giorno.

Adesso tutti i calciatori a disposizione di Antonio Conte proseguiranno ad allenarsi nelle rispettive abitazioni, potendo uscire per fare la spesa o far passeggiare il cane entro però 200 metri da casa. Non essendoci ancora una data per la ripresa dell’attività agonistica, qualche nerazzurro avrebbe già chiesto e ottenuto il permesso di lasciare l’Italia. E’ il caso di Marcelo Brozovic, che a quanto pare è tornato in Croazia per stare accanto alla propria famiglia dopo il terremoto che ha colpito il suo Paese, ma anche di Samir Handanovic. Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il portiere ha già fatto rientro in Slovenia. Per la ‘rosea’ potrebbero a breve lasciare Milano pure Lukaku e Diego Godin.

