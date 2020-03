Futuro Godin, possibile ritorno all’Atletico Madrid

Diego Godin potrebbe dire addio all’Inter in estate. Arrivato a costo zero, il suo futuro sarà senz’altro lontano da Milano visto il poco feeling con Conte che gli preferisce Bastoni. Dalle voci al Manchester United si sta passando a quelle relative ad un possibile ritorno all’Atletico Madrid di Simeone, pronto a riaccoglierlo a braccia aperte per un ultimo anno da giocatore e come assistente in panchina per il futuro.

